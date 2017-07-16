В двух районах Новгородской области остаются повреждёнными пять дорог

Боровичи, Новгородская область, , 15:36 — REGNUM Дорожники восстанавливают пять участков дорог в Боровичском и Любытинском районах Новгородской области, повреждённые после проливных дождей 14−15 июля. Как сообщили ИА REGNUM в областном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, для восстановления проезда по автодороге Спасская Полисть — Малая Вишера — Любытино — Боровичи задействованы 10 самосвалов, в районе деревни Витин Бор используется экскаватор, в районе села Комарово — два грейдера.

«На автодороге муниципального значения Солодка — Своятино Любытинского района ещё стоит вода, однако с населёнными пунктами есть сообщение — для жителей организована пешеходная переправа. Специалисты приступят к дорожным работам, как только позволят погодные условия», — сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

В Боровичском районе у деревни Горушка один размыв дороги уже устранён. Второй ликвидируется, после чего дорожники приступят к восстановлению дороги возле деревни Комарово.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на четырёх из десяти размытых участков проезд удалось восстановить 15 июля. К утру 16 июля для движения транспорта стала доступна автодорога Новинка — Никольское — Луково. По информации ГУ МЧС по Новгородской области, при ухудшении ситуации в зоне ЧС может быть развернута аэромобильная группировка. Сейчас в районе работает межведомственный оперативный штаб.

Напомним, в Новгородской области после проливных дождей 30 июня объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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