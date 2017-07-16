В Калужской области осужден за мошенничества геодезист–рецидивист

Калуга, , 14:37 — REGNUM К 8 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1, 4 млн рублей приговорил Калужский районный суд, ранее судимого за мошенничество 31-летнего Алексея Милакова за совершение новых мошенничеств в крупном и особо крупном размерах. Преступления были совершены в 2009 году. Об этом 16 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

По ее словам, Алексей Милаков работал геодезистом, имел опыт оформления, регистрации, продажи земельных участков и постановки их на кадастровый учет. Эти знания он применялв личных целях.

Так, выбрав незанятый земельный участок в селе Авчурино Ферзиковского района площадью 3 тысячи кв. метров, геодезист размежевал его, а затем представил в кадастровую палату ложные сведения о предоставлении этого участка в 1994 году Авчуринским сельсоветом его знакомому для ведения хозяйства. На основании документов земельный участок был поставлен на кадастровый учет, а затем зарегистрировано право собственности на него. После оформления знакомым доверенности на имя Милакова, тот получил право пользования, владения и распоряжения земельным участком.

Аналогичным образом были оформлены документы еще на два земельных участка площадью 2,5 тыс. и 4 тыс. кв.м., также расположенных в селе Авчурино.

В результате преступных действий Милакова муниципальному образованию сельского поселения «Село Авчурино» был причинен ущерб на общую сумму более 3 млн рублей.

Осужденный обжаловал приговор, но судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда оставила приговор районного суда без изменения.

Напомним, сотрудниками УМВД России по Калужской области в 2016 году выявлено свыше 430 экономических преступлений. Каждое четвертое правонарушение было совершено в крупном и особо крупном размерах, а каждое третье — это преступление против собственности, основную часть которых составляли мошеннические действия.