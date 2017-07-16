В Марий Эл перевернулся автобус с 29 пассажирами

Йошкар-Ола, , 13:09 — REGNUM В Моркинском районе Марий Эл утром 16 июля произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 29 пассажиров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Автобус направлялся из поселка Морки в поселок Советский. При движении автобус съехал в кювет и опрокинулся. В ведомстве отметили, что двое пассажиров госпитализированы, еще четверо проходят медосмотр. За медицинской помощью обратились 25 человек.

В пресс-службе марийского управления МВД сообщили, что в результате ДТП травмы средней тяжести, в том числе, переломы получили шесть человек.