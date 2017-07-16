В Ростове-на-Дону частично обрушилась стена жилого дома

Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM В Ростове-на-Дону обрушилась часть стены четырехквартирного жилого дома, расположенного на улице Серафимовича. Об этом сегодня, 16 июля, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что рядом с четырехквартирным жилым дом на улице Серафимовича был вырыт котлован, в результате чего произошло частичное обрушение одной из несущих стен дома.

К счастью, при обрушении никто не пострадал. Всех жильцов аварийного дома эвакуировали.

Следственное управление СК России по Ростовской области проводит доследственную проверку по факту частичного обрушения несущей стены жилого дома.

Также на месте происшествия ведутся работы по укреплению конструкции домовладения.