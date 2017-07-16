Детский ансамбль из Грузии попал в ДТП в Турции

Гиресун, Турция, , 11:49 — REGNUM На северо-востоке Турции около города Гиресун попал в дорожно-транспортное происшествие автобус, в котором ехали участники детского танцевального ансамбля «Лампреби» из грузинского причерноморского посёлка Уреки. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает грузинская телекомпания Imedi.

Сообщается, что автобус, в котором находились 36 детей, хореографы и родители, перевернулся на трассе вблизи турецкого города Гиресун.

По словам очевидцев, ДТП произошло в ночь на 16 июля, когда все пассажиры автобуса спали. Водитель автобуса утверждает, что ему навстречу неожиданно выехал легковой автомобиль. Водитель попытался его объехать, потерял управление и перевернулся.

Все, кто находился в автобусе остались живы, но получили травмы различной степени тяжести. Дети и сопровождающие их лица распределены по больницам. несовместимых с жизнью травм ни у кого нет.

Генеральный консул Грузии в Трабзоне заявил, что в настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.