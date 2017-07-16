За полгода в ДТП на калужских автодорогах погибли 73 человека

Калуга, , 10:06 — REGNUM 73 человека погибли и846 получили ранения в 636 дорожно-транспортных происшествиях за шесть месяцев 2017 года. Об этом 16 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM впресс-службе калужского регионального управления ГИБДД УМВД России.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество ДТП снизилось на 24,6%, получивших ранения — на 25,2%, а погибших в людей в дорожно-транспортных происшествиях — на 28,4%.

С участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 64 дорожных происшествия. Наиболее распространенным видом ДТП явилось столкновение транспортных средств (276 ДТП), при которых 36 человек погибли и 469 получили ранения.

Одним из видов нарушений, послуживших причиной ДТП, явилось несоблюдение очередности проезда перекрестков. По этой причине зарегистрировано 107 ДТП, в которых 7 человек погибли, 160 получили ранения.

С участием пешеходов произошло 172 ДТП, в результате которых 19 человек погибли, 163 получили ранения. По вине пешеходов произошло 60 ДТП, при этом 14 человек погибли, 46 получили ранения, из них по вине нетрезвых пешеходов — 14 ДТП, в которых 5 человек погибли и 9 получили ранения.

За первое полугодие на территории Калужской области также было зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с участием транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, в которых 3 человека погибли и 52 получили травмы.

«В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма сотрудниками Госавтоинспекции области возбуждено 472 372 дела об административных правонарушениях в отношении участников дорожного движения, в том числе 381 435 выявленных с помощью системы автоматической фото-видео фиксации нарушений ПДД, что на 21,7% больше, чем в прошлом году», — сообщил начальник областного управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России Алексей Холопов.

В первом полугодии сотрудниками Госавтоинспекции назначено административных наказаний в виде штрафа на сумму 229 млн 983 тыс. 600 рублей, оплачено административных штрафов на сумму 104 млн 322 тыс. 600 рублей.

Напомним, в 2016 году на территории Калужской области было зарегистрировано 1822 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 206 человек погибли, 2 412 получили ранения.

С участием водителей в состоянии опьянения за год былозарегистрировано 169 ДТП, в них погибли 50 и ранены 227человек.