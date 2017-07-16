По факту гибели семерых человек при пожаре в Братске проводится проверка

Братск, Иркутская область, 16 июля 2017, 08:15 — REGNUM Следственный отдел по городу Братску Следственного управления СК России по Иркутской области начал доследственную проверку по факту гибели семерых человек при пожаре частного дома в Братске. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Иркутской области.Напомним, ранее сегодня стало известно, что в ночь на 16 июля в садоводческом некоммерческом товариществе «Железнодорожник» в городе Братске произошел пожар. Сгорели дачный дом и баня.
При тушении пожара спасатели обнаружили останки семи человек, в том числе, предположительно троих детей.
Прибывшие на место следователи устанавливают личности погибших. Также устанавливается причина пожара и другие обстоятельства произошедшего. В результате пожара дом был полностью уничтожен.
По результатам доследственной проверки следователи примут процессуальное решение.
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