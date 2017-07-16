Из-под завалов жилого дома в Братске извлекли останки семи тел

Иркутск, , 05:43 — REGNUM В полностью сгоревшем жилом доме в дачном массиве города Братска Иркутской области обнаружены тела семи погибших. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в садоводческом хозяйстве «Железнодорожник» поступила на горячую линию МЧС в 04:00.

«На момент прибытия подразделения дом был полностью охвачен огнем. Произошло обрушение перекрытия», — заявил начальник регионального ГУ МЧС Валентин Нелюбов.

Опасности распространения огня на соседние участки не было. Деревянное строение сгорело дотла. Во время проливки конструкций были обнаружены тела семи человек.

Ранее сообщалось о шести погибших.

В настоящее время к месту происшествия отправлены сотрудники испытательной пожарной лаборатории города Иркутска. На месте работает следственная группа. Рассматриваемые экспертами рабочие версии пожара: внесение постороннего источника огня и короткое замыкание электропроводки.

В воскресенье, 16 июля в Братске пройдет экстренное заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, отметил Нелюбов. На заседании будет обсуждаться проведение дополнительных мероприятий по возникновению пожаров.

В СМИ сообщалось также, что в отдельно стоящем на территории хозяйства доме проживала одинокая женщина, к которой накануле приехали гости с детьми.