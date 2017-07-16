Четверть миллиона чилийцев остались без тепла и света в снегопад

Сантьяго, , 05:20 — REGNUM Около 250 тысяч жителей столицы Чили Сантьяго и его окрестностей остались без электричества из-за обрывов проводов. Об этом 15 июля сообщает агентство BBC со ссылкой на местных чиновников.

Сообщается, что наиболее частой причиной отсутствия электроэнергии стал разрыв линий электропередач, вызванный падающими под действием снега деревьями.

Кроме того, сообщается о смерти одного сотрудника коммунальных служб: мужчина погиб во время расчистки льда. Еще два человека пострадали в районе падения оборванных проводов.

И погода, и вызванные ей отключения электроэнергии привели к транспортному коллапсу столицы.

Несмотря на сложность ситуации, многие жители с энтузиазмом воспринимают редкую для данного региона погоду: тысячи детей вышли на улицу, чтобы построить снеговиков и поиграть в снежки.

Метеорологическая служба страны сообщила о том, что снегопада такой силы не было на территории страны с 2007 года.