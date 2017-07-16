Жертвами пожара в американском доме престарелых стали трое человек

Чесапик, США, , 03:28 — REGNUM В результате пожара на территории жилого комплекса для престарелых в американском городе Чесапик, штат Вирджиния, погибли по меньшей мере три человека. Об этом 15 июля сообщает местный источник Virginian-Pilot.

Сообщается, что в ночь на 15 июля огнем были охвачены три из пяти зданий комплекса. Большей части жителей удалось выбраться из зданий самостоятельно или с помощью третьих лиц, однако три человека погибли в огне. Еще шестеро были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, в том числе двое сотрудников пожарной службы.

По словам очевидцев, огонь с пугающей быстротой начал распространяться после удара молнии.

Пожарные прибыли к месту происшествия около 04:40 утра, борьба с пламенем продолжалась более двух часов.

В настоящее время возгорание потушено. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.