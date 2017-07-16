Лесные пожары во Франции уничтожили более 500 гектаров леса

Париж, , 02:01 — REGNUM

Более восьми сотен пожарников продолжают бороться с угрожающими населенным пунктам лесными пожарами на юге Франции. Огонь уже уничтожил более 500 га леса, под угрозой транспортные магистрали страны, сообщает 15 июля Le Parisien.

В районе возгорания работу по тушению огня ведут более 800 пожарных и около 50 единиц техники. С воздуха пожары тушат шесть самолетов. Операция продолжалась до наступления темноты, в связи с чем работы авиагруппы были временно свернуты.

Региональные власти попросили жителей региона оставаться в своих зданиях, поскольку попытка покинуть опасную зону на автомобиле может стоить жизни.

По последним данным, человеческих жертв не зафиксировано, однако под угрозой возгорания по-прежнему находятся жилые дома.

По состоянию на 19:00 местного времени было временно прекращено движение поездов по линии «Париж — Марсель». Проходящая рядом автомагистраль тщательно контролируется.

На данные момент все еще неясно, что могло стать причиной возгорания. Предположительно, пожар мог начать распространяться с обочины одной из дорог.

Пожарным удается потушить отдельные очаги, однако ветреная и сухая погода создает дополнительную угрозу распространения огня.