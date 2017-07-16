Более полусотни населенных пунктов Тульской области остались без света

Тула, , 01:39 — REGNUM Около пяти тысяч человек остались без света в Суворовском и Одоевском районах Тульской области. Об инциденте 15 июля сообщает пресс-служба ГУ регионального МЧС.

«В 22:21 15 июля на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном нарушении электроснабжения в 2-х муниципальных образованиях Тульской области: Суворовском и Одоевском районах», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в зону отключения попали более 58 населенных пунктов с населением около пяти тысяч человек.

К месту происшествия прибыли аварийно-восстановительные бригады, а также группы пожарно-спасательных гарнизонов МЧС.

Ситуация в зоне аварии находится под контролем регионального управления ведомства.