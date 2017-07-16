Воскресенье, 16 Июля 2017 года
02:41:03 МСК

Восемь человек погибли и около полусотни ранены на стадионе в Сенегале

Происшествия

Трагедия произошла в связи с обрушением стены после футбольного матча

Дакар, 16 июля 2017, 01:29 — REGNUM  Жертвами давки и произошедшего в связи с этим падения стены на стадионе Сенегала стали по меньшей мере восемь человек. Об этом 15 июля сообщает алжирское агентство APS.

Сообщается, что после окончания футбольного матча на стадионе Демба Диоп в сенегальской столице Дакаре под давлением толпы болельщиков, желающих покинуть стадион, обрушилась одна из стен.

В результате обрушения погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе молодая девушка. Еще 49 получили ранения.

К месту происшествия прибыли медики и сотрудники оперативных служб. Количество жертв может увеличиться.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол