Восемь человек погибли и около полусотни ранены на стадионе в Сенегале

Дакар, , 01:29 — REGNUM Жертвами давки и произошедшего в связи с этим падения стены на стадионе Сенегала стали по меньшей мере восемь человек. Об этом 15 июля сообщает алжирское агентство APS.

Сообщается, что после окончания футбольного матча на стадионе Демба Диоп в сенегальской столице Дакаре под давлением толпы болельщиков, желающих покинуть стадион, обрушилась одна из стен.

В результате обрушения погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе молодая девушка. Еще 49 получили ранения.

К месту происшествия прибыли медики и сотрудники оперативных служб. Количество жертв может увеличиться.