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В Ярославле молния ударила в троллейбус с пассажирами

Происшествия

Ранения получил водитель

Ярославль, 16 июля 2017, 01:00 — REGNUM  Во время обрушившейся на Ярославль сильной грозы молния поразила троллейбус. Водитель был срочно госпитализирован, 15 июля сообщает пресс-служба «Яргорэлектротранс» в социальной сети «ВКонтакте».

Как стало известно, инцидент произошел около 17:00. Мощный разряд молнии пробил обшивку троллейбуса № 7, соединяющего Ленинский и Дзержинский районы города.

«К счастью, никто из пассажиров не пострадал, а вот водителя пришлось срочно госпитализировать», — говорится в сообщении.

Сильные грозы и ливни в Ярославле продолжаются с 14 июля. Согласно распространенному МЧС прогнозу синоптиков, непогода продлится до воскресенья, 16 июля.

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