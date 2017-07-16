Взрывчатых веществ в ТРЦ на севере Москвы не обнаружено

Москва, , 00:19 — REGNUM Проведенная оперативниками проверка торгового центра «Авиапарк» на Ходынском бульваре не подтвердила угрозу взрыва, в связи с которой ранее из здания было эвакуировано около шести тысяч человек. Об этом 15 июля сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«Проверка завершена, угроза взрыва в торговом центре не подтвердилась, опасных предметов не обнаружено», — сообщили в столичном МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 июля из здания торгового центра в связи с предполагаемой угрозой взрыва были эвакуированы около шести тысяч человек, эвакуация касалась также автомобилей с внутренней парковки ТРЦ.

На место происшествия прибыли оперативные службы МВД, в том числе кинологи с собаками. Были обследованы как само здание, так и прилегающие к нему территории.

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