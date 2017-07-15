Новые ливневые дожди разрушили участки 10 дорог в Новгородской области

Любытино, Новгородская область, , 23:20 — REGNUM В Новгородской области в результате подтопления 15 июля оказались повреждены 10 участков автодорог в Любытинском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, по данным ГОКУ «Новгородавтодор», на четырёх участках проезд уже восстановлен.

проезд по автодороге Любытино — Луково. К 14:00 восстановлен участок размытой дороги в районе деревни Горка, к 16:00 — проезд в районе деревни Шестниково, чуть позже восстановили участок автодороги Неболчи — Устье, где был размыт трубопереезд.

К 12:00 16 июля стал возможен

На автодороге Гамзино — Никольское близ деревни Никольское размыв устранен, идут ремонтно-восстановительные работы, есть объезд через деревню Пустошки. К селу Комарово, а также по автодороге Любытино — деревня Витин Бор, где размыты трубопереезды, можно проехать через другие населенные пункты.

По автодороге Своятино — Солодка в деревнях Козлово и Горушка проезд пока не возможен. Дорожники планируют приступить к восстановлению дорог в ближайшее время, сразу после схода воды.

По данным ГУ МЧС по Новгородской области, при ухудшении ситуации в зоне ЧС может быть развёрнута аэромобильная группировка. Сейчас в Любытинском районе работает межведомственный оперативный штаб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Новгородской области действует режим чрезвычайной ситуации — он был введён для ликвидации последствий проливных дождей в Любытинском, Хвойнинском, Крестецком и Окуловском районах.