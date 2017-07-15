В Эквадоре в результате ДТП погибли 14 человек

Кито, , 21:48 — REGNUM В Эквадоре попал в ДТП пассажирский автобус, следовавший из города Кито в населенный пункт Ла-Мана. Об этом сообщают в субботу, 15 июля, Вести.Ru.

«Автобус следовали из столицы Эквадора — города Кито в город Ла-Мана, — говорится в сообщении. — Во время движения по скоростному шоссе он перевернулся и загорелся».

По последним данным, в результате аварии погибли 14 человек, еще 26 получили ранения.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.