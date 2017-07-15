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В Москве эвакуировали посетителей торгового центра

Происшествия

Инцидент произошел в субботу, 15 июля, на Ходынском бульваре

В Москве эвакуировали посетителей торгового центра
A.Savin
Торговый центр на Ходынском бульваре

Москва, 15 июля 2017, 21:05 — REGNUM  На севере Москвы из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей и персонал торгово-развлекательного центра. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в экстренных службах города.

Инцидент произошел в субботу, 15 июля, на Ходынском бульваре.

«Около 6 000 человек эвакуировали из ТЦ по адресу: Ходынский бульвар, д. 4 из-за угрозы взрыва», — пояснил источник.

В настоящее время на месте работают сотрудники специальных служб, которые осматривают территорию развлекательного центра.

Другие подробности пока неизвестны.

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