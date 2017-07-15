МИД Германии подтвердил гибель двух граждан в Хургаде

Берлин, , 17:20 — REGNUM Информация о том, что в Египте на курорте в Хургаде во время отдыха были убиты две гражданки Германии, соответствует действительности. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщили в МИД Германии.

«МИД ФРГ подтвердил сведения о гибели двух своих соотечественниц», — говорится в сообщении агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля 2017 г. на курорте в египетской Хургаде неизвестный преступник с ножом напал на туристов.

По последним данным, в результате ЧП погибли две гражданки Германии. Ранения получили четыре человека, в том числе, гражданка России.

Нападавший был задержан.

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