В Иркутске в результате ДТП пострадали 14 человек

Иркутск, , 16:08 — REGNUM Маршрутка Ford Transit столкнулась с легковым автомобилем Mazda в Иркутске. Об этом сообщили ТАСС в минздраве Иркутской области.

Авария произошла в субботу, 15 июля, на улице Рабочего Штаба. По последним данным, в результате инцидена пострадали 14 человек.

«В ДТП пострадали 14 человек, один человек отказался от госпитализации, — говорится в сообщении. — В медицинские учреждения города доставлено 13 человек. Им оказывается вся необходимая помощь».

О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.

В настоящее время выясняются причины аварии.