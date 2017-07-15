На местах размыва дорог в Любытинском районе работает «Новгородавтодор»

Любытино, Новгородская область, , 16:00 — REGNUM В результате обильных осадков, прошедших в Новгородской области 14−15 июля, на территориях Любытинского и Боровичского районов на отдельных участках автомобильных дорог произошло повреждение дорожного полотна. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

«Сотрудники «Новгородавтодора» находятся на местах размывов для оценки ситуации и принятия необходимых мер. Если понадобятся экстренные работы — мы готовы», — заявил заместитель губернатора Александр Дронов.

По его словам, завтра, 16 июля, в Новгородской области начнёт работу комиссия Росавтодора, которая оценит последствия ЧС начала июля.

По данным администрации Любытинского района, к 13:00 в районе восстановили проезд по автодороге от Любытино до Луково, а также электроснабжение по линии Неболчи — Кременичи.

По автодороге Любытино — Вычерема проезд невозможен, объезд через деревню Ярцево.

Отметим, что в настоящее время в регионе объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами, преимущественно в восточных районах области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра до 15 м/с. В отдельных районах области ожидаются сильные дожди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после ливневых дождей 30 июня в Новгородской области с 1 июля введён режим ЧС. На территории трёх районов были размыты участки 22 дорог, при этом больше всего пострадали дороги Любытинского района. Проезд по ним восстановили к 10 июля.

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