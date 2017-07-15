Гражданка РФ, пострадавшая при нападении в Хургаде, выписана из больницы

Хургада, Египет, , 15:32 — REGNUM Российская гражданка, раненая в ходе нападения на отель в Хургаде (Египет) выписана из больницы и направлена в госпиталь Каира для консультации со специалистами. Об этом сегодня, 15 июля, сообщил журналистам вице-консул Российской Федерации в Хургаде Эльдар Ибрагимов.

Он сообщил, что сразу после нападения женщина была госпитализирована в госпиталь «Эс-Салям» в Хургаде.

«Она принимает приглашение минздрава Египта и сейчас выписана из больницы и направляется в госпиталь в Каире, чтобы проконсультироваться с высококвалифицированными специалистами, в том числе с пластическими хирургами», — рассказал Ибрагимов.

Известно, что женщина получила неглубокие, но многочисленные ранения: 15−20 резаных ран в области руки, предплечья, кроме того, пострадало лицо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля 28-летний египтянин, вооружённый ножом, атаковал постояльцев одного из отелей Хургады. В результате нападения погибли две туристки из Германии. Ранения получили четыре человека, в том числе, гражданка России.

Нападавший был задержан.