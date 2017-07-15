По факту нападения на фельдшера в Подмосковье начата проверка

Люберцы, Московская область, , 14:22 — REGNUM Правоохранительные органы начали проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Люберецком районе Московской области. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Ранее стало известно, что бригада скорой помощи прибыла 14 июля по вызову к 24-летней местной жительнице.

Во время оказания медицинской помощи пациентка спровоцировала словесную ссору, а затем напала на 32-летнюю фельдшера и нанесла ей множественные удары руками.

«Следственный комитет России незамедлительно и принципиально реагирует на факты противоправных действий в отношении медицинских работников», — сказано в сообщении СК.

Потерпевшей была оказана своевременная медицинская помощь.