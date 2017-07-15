Псковские власти сделают дорогу, из-за которой жители просятся в Ленобласть

Гдов, Псковская область, , 12:56 — REGNUM Грунтовая автомобильная дорога Добручи — Хитово в Гдовском районе Псковской области в целом находится в проезжем состоянии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, к такому выводу пришли члены областной экспертной комиссии по результатам выездного обследования дороги 14 июля после письма местных жителей, попросивших присоединить к Ленобласти, где дороги лучше.

По поручению губернатора Псковской области Андрея Турчака в Добручинской волости работали специалисты областного комитета по транспорту, Псковавтодора, управления внутренней политики и контрольного управления администрации региона.

«Мы проехали сегодня от Доручей до Хитово. Состояние дороги проезжее, но отдельные участки требуют подсыпки, из-за обильных дождей образовались просадки, ямы. В ближайшее время планируется выполнить работы по подсыпке и грейдированию», — заявил по итогам объезда заместитель председателя комитета Псковской области по транспорту Максим Мартынкевич.

По его словам, самый проблемный отрезок — подъезд к садовому комплексу «Здоровье» — будет пройден грейдером и отсыпан щебнем уже на следующей неделе.

Как пояснили представители местных властей, ранее грейдирование этого участка не проводилось из-за неблагоприятных погодных условий.

В администрации Псковской области также сообщили, что пообщались и с автором письма — Владимир Баранов оказался жителем Санкт-Петербурга. Ему рассказали о предстоящих мероприятиях по приведению дороги в нормативное состояние.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители нескольких деревень Гдовского района Псковской области в письме в адрес главы региона Андрея Турчака пожаловались на состояние местных дорог и попросили передать их населённые пункты в состав Ленинградской области. В письме, которое подписали около 50 человек, отмечается, что до своих дачных участков и деревень им приходится добираться через город Сланцы Ленинградской области, где дороги лучше. Авторы обращения отмечали, что местные власти не реагировали на их неоднократные просьбы хотя бы выровнять дорожное полотно с помощью грейдера.

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