Новый ливень вновь размыл дороги под новгородским Любытино

Любытино, Новгородская область, , 12:39 — REGNUM В результате ливневого дождя, прошедшего 14 июля, в Новгородской области вновь произошли размывы дорог на территории Любытинского района. Об этом сообщает администрация района на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным районных властей, на автодороге Любытино — Луково произошёл размыв трубопереезда — проезд здесь невозможен.

Трубопереезды размыты также на дорогах Гамзино-Никольское — проезд невозможен, объезд через деревню Пустошки; на дороге Своятино — Солодка, в селе Комарово размыт трубопереезд через реку Городня, также размыта дорога Неболчи — Устье — проезд по этим участкам невозможен.

На дороге Любытино — Неболчи размыта обочина: проехать возможно, но просят соблюдать осторожность.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению.

Кроме того, в результате непогоды отключены две линии электропередач в направлении: Неболчи — Кременичи и Любытино — Вычерема. Работают две бригады электриков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области после ливня 30 июня введён режим ЧС. На территории трёх районов — Любытинского, Крестецкого и Окуловского — были размыты участки 22 дорог, проезд по которым восстановили к 10 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области восстановили проезд по всем разрушенным дорогам

Читайте развитие сюжета: На местах размыва дорог в Любытинском районе работает «Новгородавтодор»