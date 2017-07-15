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Новый ливень вновь размыл дороги под новгородским Любытино

Происшествия

Также отключены две линии электропередач

Новый ливень вновь размыл дороги под новгородским Любытино
Pridatko Oleksandr
Ливень

Любытино, Новгородская область, 15 июля 2017, 12:39 — REGNUM  В результате ливневого дождя, прошедшего 14 июля, в Новгородской области вновь произошли размывы дорог на территории Любытинского района. Об этом сообщает администрация района на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным районных властей, на автодороге Любытино — Луково произошёл размыв трубопереезда — проезд здесь невозможен.

Трубопереезды размыты также на дорогах Гамзино-Никольское — проезд невозможен, объезд через деревню Пустошки; на дороге Своятино — Солодка, в селе Комарово размыт трубопереезд через реку Городня, также размыта дорога Неболчи — Устье — проезд по этим участкам невозможен.

На дороге Любытино — Неболчи размыта обочина: проехать возможно, но просят соблюдать осторожность.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению.

Кроме того, в результате непогоды отключены две линии электропередач в направлении: Неболчи — Кременичи и Любытино — Вычерема. Работают две бригады электриков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области после ливня 30 июня введён режим ЧС. На территории трёх районов — Любытинского, Крестецкого и Окуловского — были размыты участки 22 дорог, проезд по которым восстановили к 10 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области восстановили проезд по всем разрушенным дорогам

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