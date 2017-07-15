Самолёт «Аэрофлота» экстренно сел в Казани из-за задымления

Казань, , 12:32 — REGNUM Пассажирский самолёт Airbus А320, выполнявший рейс Москва — Караганда, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани в связи с произошедшим задымлением в багажном отсеке. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Татарии.

Сообщается, что в переднем багажном отсеке самолёта Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии», который выполнял рейс из Москвы («Шереметьево») в Караганду («Сари-Арка», Казахстан), произошло задымление.

Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Такой воздушной гаванью оказался аэропорт Казани.

В 00:04 по московскому времени 15 июля самолёт совершил вынужденную посадку в Казани. На его борту находились 117 человек. В результате инцидента никто не пострадал.