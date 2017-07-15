Ураган «Фернанда» достиг четвертой категории у берегов Мексики

Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Ураган «Фернанда» в Тихом океане у берегов Мексики вечером 14 июля достиг четвертой категории. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Сообщается, что скорость ветра внутри урагана достигла 215 километров в час. Есть вероятность, что ураган ещё больше усилится на своём пути к Гавайям, однако затем он потеряет силу.

Что касается побережья Мексики, то для него ураган не представляет опасности.

По классификации метеорологов, шторм становится ураганом первой категории, когда скорость ветра в нем превышает 119 километров в час. Пятой — самой разрушительной категории ураган достигает, когда скорость ветра в нем превышает 250 километров в час.