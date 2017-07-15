Из-за наводнения на северо-востоке Китая погибли восемь человек

Пекин, , 08:06 — REGNUM По меньшей мере восемь человек погибли, ещё один числится пропавшим без вести в результате проливных дождей, которые обрушились на китайскую провинцию Цзилинь. расположенную на северо-востоке страны. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает агентство «Синьхуа».

Сильные проливные дожди в провинции Цзилинь не прекращались с 13 по 14 июля. Местные власти из-за подтоплений были вынуждены эвакуировать более 120 тысяч человек.

Всего в зоне бедствия оказались около 320 тысяч человек, которые проживают в 13 уездах провинции.

Сейчас в Китае пик сезона дождей.