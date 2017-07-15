Арестованный в Гамбурге гражданин России отказался общаться с дипломатами

Гамбург, Германия, , 02:59 — REGNUM Один из двухграждан России, арестованных в немецком Гамбурге, а участие в акциях антиглобалистов, отказался общаться с российскими дипломатами. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России в Германии Денис Микерин в соцсети Facebook.

«Сотрудники Генконсульства России в Гамбурге посетили места содержания под стражей двух совершеннолетних россиян, задержанных в Гамбурге по подозрению в участии в беспорядках в ходе саммита G20», — написал Микерин.

По его словам, с одним из задержанных у сотрудников Генконсульства состоялся личный контакт. «На самочувствие и условия содержания под стражей он не жалуется. Его интересы будет представлять немецкий адвокат», — сообщил пресс-аташе.

«Второй задержанный от общения с дипломатами отказался, что существенно ограничивает их юридические возможности по получению более подробной информации о ходе разбирательства его дела, равно как и оказания ему возможной правовой помощи», — отметил Микерин.

При этом, по его словам, российские дипломаты «готовы оперативно подключиться, если он изменит свое решение».

Напомним, 12 июля стало известно об аресте двух российских граждан в Гамбурге в связи с беспорядками, устроенными антиглобалистами в период проведения саммита G20. По сообщениям СМИ, задержаны были шесть граждан России, однако четверых позднее отпустили.

В прокуратуре Германии сообщил, что российским гражданам инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений и сопротивление стражам порядка, за что им может грозить от шести месяцев до десяти лет заключения.

По данным МВД Германии, во время беспорядков в Гамбурге 7 и 8 июля травмы получили около 500 силовиков.

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