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Самолёт «Саратовских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Уфе

Происшествия

Рейс «Уфа — Москва» был возвращён в аэропорт вылета из-за технических проблем

Уфа, 15 июля 2017, 00:22 — REGNUM  Пассажирский самолёт Як-42 компании «Саратовские авиалиний» совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы из-за технических проблем, передаёт телеканал RT.

«Самолёт рейса 6В-722 Уфа — Москва по технической причине был вынужден вернуться в аэропорт Уфы», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как отмечается, посадка прошла в штатном режиме. Сколько человек находились на борту воздушного судна, не уточняется.

На сайте аэропорта сообщается, что пассажиры рейса были отправлены в Москву резервным бортом.

Самолёт вылетел из Уфы в 23:38 по московскому времени.

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Авиапроисшествия