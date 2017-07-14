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СМИ: Жертвами нападения в египетской Хургаде стали две гражданки Германии

Происшествия

Ранее СМИ сообщали, что погибшие от этого нападения являлись гражданами Украины

Хургада, Египет, 14 июля 2017, 22:36 — REGNUM  Жертвами злоумышленника, напавшего с ножом на гостей отеля в египетской Хургаде, являются две гражданки Германии, сообщает RT, ссылаясь на неофициальный источник информации в туристической фирме.

По словам источника, в отеле Zahabia нападавший убил двух гражданок Германии, а затем, пробравшись в отель El Palacio, ранил российскую гражданку, гражданина Чехии и двух граждан Армении.

Затем злоумышленник попытался уплыть в море, но был пойман сотрудниками отеля.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный преступник с ножом 14 июля напал на туристов на курорте в египетской Хургаде.

Агентство Reuters, ссылаясь на некие источники в службах безопасности Египта, сообщило, что в результате были убиты две гражданки Украины, еще четверо туристов были ранены.

Позднее российский генконсул в Хургаде Джамшед Болтаев сообщил, что в ходе этого нападения была ранена женщина с двойным гражданством — России и Украины.

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