Неизвестные с ножами и дубинками ворвались на рынок в Киншасе

Киншаса, , 22:06 — REGNUM Около десяти неизвестных, вооруженных ножами и дубинками, напали на рынок в столице Демократической Республики Конго, 14 июля сообщает Reuters.

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В результате нападения на рынок в Киншасе погибли по меньшей мере два человека, шесть сотрудников полиции получили серьезные ранения, заявили свидетели. Нападавшие носили красные повязки и магические амулеты.

Неизвестные убили директора центрального рынка Киншасы и одного сотрудника правоохранительных органов, заявил представитель полиции Пьеррот Мватампуту.

Ни одна радикальная организация пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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Напомним, члены этнического движения «Королевство Конго» (Bundu dia Kongo), обвиняемые в нападении на тюрьму города Киншаса в мае текущего года, носят красные повязки и амулеты. В результате нападения на тюрьму были освобождены около 4 тыс. заключенных.

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