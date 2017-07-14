Воронежец пытался переправить на Украину военную технику

Воронеж, , 21:16 — REGNUM Воронежские силовики задержали контрабандиста, пытавшегося провезти военную технику на территорию Украины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центрального районного суда, 13 июля принято решение об аресте подозреваемого.

Мужчина был задержан 10 июля рядом с линией российско-украинской границы, на направлении с. Кривоносово Россошанского района Воронежской области (РФ) — с. Козлово Новопсковского района Луганской области (Украина), он следовал на Украину.

При досмотре автомобиля подозреваемого сотрудники УФСБ России по Воронежской области обнаружили и изъяли «три зеленых футляра, содержащие предметы военной техники, ввоз которой в РФ и вывоз из РФ осуществляется по лицензиям ФСВТС России».

О каких именно предметах идет речь, не уточняется.

Суд учел, что подозреваемый не имеет регистрации и постоянного места жительства в Воронеже, а его супруга проживает на Украине, и удовлетворил ходатайство следователя об аресте фигуранта дела на два месяца.

Отметим, это далеко не первый случай, когда пограничники пресекают контрабанду военной техники и оружия — как из России на Украину, так и с Украины на территорию России. Так, в прошлом году в Брянской области был задержан гражданин Украины, который пытался провезти через таможню диски колес от военного самолета МИГ-29. Контрабандист ехал в поезде «Москва — Львов». В мае этого года Брянская таможня сообщила о возбуждении семи уголовных дел по факту контрабанды запчастей от огнестрельного оружия с Украины в Россию.