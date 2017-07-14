В Нижегородской области задержаны организаторы центра для наркоманов

Нижний Новгород, , 19:47 — REGNUM В Нижегородской области заключены под стражу четверо организаторов и работников так называемого реабилитационного центра, где насильно содержались люди, страдающие алкогольной и наркозависимостью. Все четверо подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц»).

По версии следствия, подозреваемые на протяжении длительного времени похищали и незаконно удерживали в псевдо-реабилитационном центре, расположенном в дер. Дуденево Богородского района Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля 2017 года деятельность центра была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Из «плена» были освобождены 37 жителей различных регионов России.

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Кроме того, ранее в Нижегородской области уже был закрыт подобный реабилитационный центр для наркоманов. Его организатора подозревают в систематическом похищении наркоманов и алкозависимых граждан под видом оказания им помощи.

Всего из дома, расположенного в деревне Ройка, были освобождены более 60 человек, часть из которых удерживались там насильно.

О центре стало известно после того, как один из похищенных смог сбежать и обратился в полицию.

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