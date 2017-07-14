При нападении на отель в Хургаде пострадали граждане Армении

Хургада, Египет, , 19:35 — REGNUM Среди пострадавших при вооруженном нападении в одном из отелей в египетском городе Хургада пострадали двое граждан Армении. Об этом сообщает МИД Армении на официальной страничке в Facebook.

«По предварительным данным посольства Армении в Египте двое граждан Армении пострадали в ходе инцидента в Хургаде», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженный ножом неизвестный, сегодня, 14 июля, напала на туристов на пляже в Хургаде.

Источники агентства Reuters в службах безопасности Египта сообщали, что в результате нападения погибли две гражданки Украины, еще четверо пострадали. Национальности пострадавших Reuters не уточнял.

Российский генконсул в Хургаде Джамшед Болтаев сообщил журналистам, что в результате нападения получила ранение женщина с двойным гражданством — России и Украины.

По словам дипломата, гражданка РФ получила поверхностные ранения и её жизни ничего не угрожает. Раненую женщину уже посетил один из сотрудников российского генконсульства в Хургаде.

Джамшед Болтаев уточнил, что сообщений о других раненых гражданах России не имеется.

По предварительным данным МВД Египта, преступник попал на территорию отеля, приплыв с близлежащего общественного пляжа. Мотивы нападения остаются неясными. Сообщается, что злоумышленник задержан.

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