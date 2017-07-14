Генконсульство РФ в Хургаде подтвердило ранение гражданки РФ в отеле

Хургада, Египет, , 18:59 — REGNUM Генеральное консульство Российской Федерации в Хургаде (Египет) подтвердило ранение российской гражданки при нападении мужчины с ножом на один из отелей курорта. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба генерального консульства России в Хургаде.

Сообщается, что российская гражданка получила несколько ножевых ранений. В данный момент она госпитализирована и находится под присмотром египетских врачей. По словам медиков, её жизни ничто не угрожает.

Напомним, сегодня стало известно, что вооружённый ножом мужчина пробрался на территорию отеля в Хургаде и напал на отдыхающих там туристов. Он стал наносить ножевые ранения всем попадавшимся на его пути туристам. По предварительным данным, погибли двое граждан Украины. Ещё шесть отдыхающих получили ранения. Среди них гражданка Российской Федерации.

Нападавшего удалось задержать.