Непогода пошла на север КНР: Провинция Цзилинь под ударом стихии

Чанчунь, Китай, , 18:47 — REGNUM В результате буйства стихии в уезде Юнцзи в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая свыше 75 тыс. человек вынуждены были переселиться в безопасное место. Более 7500 домов уничтожено или повреждено, передает 14 июля агентство «Синьхуа».

Проливные дожди начались в уезде примерно в 9 часов утра по местному времени 13 июля. В результате разгула стихии выпало более 175,4 мм осадков, после чего к полудню 14 июля дождь ослабился.

Вызванные дождями паводки повредили поля пшеницы, несколько логистических артерий уезда, а также ряд инфраструктурных объектов, что затронуло поставки газа, воды и электричества.

75 тыс. человек было эвакуировано, при этом количество людей, так или иначе пострадавших от стихии, достигло 260 тыс. человек. Для устранения последствий было сформировано 14 бригад, которые занимаются переселением жертв стихии и дезинфекцией районов бедствия во избежание распространения болезней.

Напомним, что непогода обрушилась на большую часть территории Китая. В основном, от разгула стихии пострадали южные провинции страны. Однако стихия не пощадила и северо-восток страны.

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