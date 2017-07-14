Под Симферополем пресекли разграбление памятника жертвам геноцида

Симферополь, , 18:33 — REGNUM Симферопольский районный суд избрал меру пресечения в отношении двух граждан, подозреваемых в уничтожении памятника жертвам геноцида на десятом километре Феодосийского шоссе, где погребены жертвы фашистских расстрелов. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«По ходатайству сотрудников полиции Симферопольским районным судом в отношении 68-летнего обвиняемого избрана мера в виде заключения под стражу, а в отношении его 39-летнего сына — в виде домашнего ареста», — указали в МВД.

В июне крымской полиции поступила информация о том, что неизвестные раскапывают массовое захоронение расстрелянных нацистами во время Великой Отечественной войны евреев, крымчаков и цыган, военнопленных.

11 июля сотрудники полиции задержали мародеров на месте преступления — ими оказались 69-летний мужчина и его 39-летний сын, которые искали ценности и золотые изделия. Похищенные ценности злоумышленники намеревались продать.

При виде правоохранителей мародеры попытались скрыться, но были задержаны. При них полицейские обнаружили лопаты, кирки, ведра, кувалду, а также металлический щуп для исследования почвы и поиска места «проседания» в земле.

В пресс-службе отметили, что подозреваемые в 2013 году уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление — они вели незаконные раскопки у этих же могил, за что были приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы.