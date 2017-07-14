При нападении на отель в Египте ранена гражданка России

Хургада, Египет, , 18:22 — REGNUM В результате нападения неизвестного на гостей одного из отелей в египетской Хургаде получила ранение женщина с двойным гражданством — России и Украины, сообщил журналистам российский генконсул в Хургаде Джамшед Болтаев.

По словам, гражданка РФ, имеющая также и украинское гражданство, получила в ходе нападения поверхностные ранения и её жизни ничего не угрожает.

Раненую женщину уже посетил один из сотрудников российского генконсульства в Хургаде.

Джамшед Болтаев уточнил, что сообщений о других раненых гражданах России не имеется.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения 14 июля неизвестного мужчины, вооруженного ножом, на гостей египетского курорта Хургада были убиты два туриста с Украины. Ещё четыре человека получили ранения.

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