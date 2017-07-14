Двоих украинских туристов зарезали в Египте на курорте Хургада

Хургада, Египет, , 18:10 — REGNUM Два украинских туриста, отдыхавших на египетском курорте Хургада, были убиты в результате нападения неизвестного мужчины, вооруженного ножом, сообщает 14 июля пресс-служба МВД Египта.

По информации местных СМИ, кроме двоих погибших, зафиксированы ещё четверо раненных. Они доставлены в медицинские учреждения.

Нападавший задержан полицейскими, проводится расследование. Причины поступка злоумышленника пока не выяснены. По версии следствия, он мог переплыть на территорию отеля с близлежащего общественного пляжа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооружённый холодным оружием неизвестный проник на территорию туристического комплекса и начал беспорядочно наносить удары ножом по находившимся на его территории людям. Ранее также сообщалось, что ранены четыре человека, в их числе гражданка России.

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