Неизвестный с ножом напал на туристов в Хургаде

Хургада, Египет, , 18:05 — REGNUM В один из отелей в египетском курорте Хургада ворвался неизвестный мужчина, вооружённый холодным оружием. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает египетская газета «Аль-Ватан».

Сообщается, что вооружённый холодным оружием неизвестный проник на территорию туристического комплекса и начал беспорядочно наносить удары ножом по находившимся на его территории людям.

По предварительным данным, погибли двое туристов из Украины.

Также стало известно, что одна гражданка России получила ранения. Всего ранены четверо.

Нападавшего удалось задержать.