Неизвестные напали на военный патруль в Саудовской Аравии: есть убитые

Эр-Рияд, , 17:30 — REGNUM В результате террористического нападения в восточном административном округе Эш-Шаркия погиб военнослужащий Саудовской Аравии, еще один солдат получил ранения, 14 июля сообщает Reuters со ссылкой на заявление МВД.

Неизвестные открыли огонь, когда военнослужащие находились внутри патрульного автомобиля. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, в начале июля в Эш-Шаркия в районе города Эль-Катиф военный конвой был обстрелян из гранатомета, погиб военнослужащий, еще трое получили ранения.

Большую часть населения административного округа Эш-Шаркия составляют мусульмане-шииты, представители религиозного меньшинства страны. За последнее время увеличилось число столкновений между шиитами и сотрудниками правоохранительных органов.

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