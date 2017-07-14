В Нижнем Тагиле осуждён гражданин, избивший детского хирурга

Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:03 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области вынесен приговор по делу о нападении на врача-хирурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении.

Напомним, инцидент произошёл 20 мая. Житель Нижнего Тагила 1983 года повздорил с врачом 1982 года рождения. Затем в ход пошла физическая сила. В результате врачу была сломана челюсть.

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Следствие пришло к выводу, что инцидент не был связан с деятельностью врача.

Нападавший теперь осуждён. Ему назначили 6 месяцев ограничения свободы. Впрочем, приговор пока не вступил в законную силу.