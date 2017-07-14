Столицу Черногории окружили 34 лесных пожара

Подгорица, , 17:34 — REGNUM Вокруг столицы Черногории зафиксировано в общей сложности 34 лесных пожара, чрезвычайные службы боролись с огнем всю ночь, заявили власти страны, 14 июля сообщает Associated Press.

Порывистый ветер и сухая трава препятствуют борьбе с огнем, власти задействовали военнослужащих, чтобы взять ситуацию под контроль, заявил начальник пожарной команды Златко Блечич.

Согласно статистике, пожарные впервые зафиксировали 34 возгорания за одну ночь, временами ситуация становилась критической, добавил Блечич.

Власти Подгорицы обратились к жителям города с просьбой очистить свои дворы от легковоспламеняющихся предметов и не разводить огонь на открытом воздухе.

Напомним, в Черногории и на остальной части Балканского полуострова установилась аномальная жара, температура воздуха поднялась до 40 градусов по Цельсию.

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