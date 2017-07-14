В Рязани передано в суд дело руководителя «Ринвестбанка»

Рязань, , 16:12 — REGNUM Дело бывшего председателя правления одного из рязанских банков поступило в Советский районный суд Рязани. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба суда. Он обвиняется в совершении двух преступлений по статье «Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника» и одного преступления по статье «Злоупотреблении полномочиями».

«Являясь Председателем Правления одного из банков г. Рязани он обвиняется в том, что в 2015—2016 гг. действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с президентом этого же банка, путем неправомерного удовлетворения имущественных требований отдельных кредиторов банка причинили банку г. Рязани крупный ущерб на общую сумму около 360 млн рубле», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пока дата рассмотрения дела не назначена.

Между тем, СМИ сообщили о том, что речь идет о председателе правления «Ринвестбанка».

ИА REGNUM напоминает, что бывшие председатель правления и его заместитель «Ринвестбанка» были задержаны в ноябре 2016 года. Сообщалось, что они подозреваются в хищении более полумиллиона долларов США и 116 тысяч евро.

«Ринвестбанк» лишился лицензии на осуществление банковских операций летом 2016 года. Центробанк заподозрил организацию в проведении сомнительных транзитных операций. Кроме того, у банка закончились собственные деньги. Ранее банк принял решение подать в Арбитражный суд Рязанской области иск о несостоятельности (банкротстве). В сентябре 2016 года Арбитражный суд Рязанской области признал банк несостоятельным должником, однако, по иску Центрального банка РФ.

Позже ЦБ РФ сообщил, что в результате обследования финансового состояния рязанского банка были обнаружены операции, имеющие признаки вывода из банка активов на общую сумму в 2,6 млрд рублей.

«В ходе проведения обследования кредитной организации выявлены операции, имеющие признаки вывода ликвидных активов путем переуступки прав требования по кредитным договорам в объеме более 1 млрд рублей и снятия обременения с заложенного имущества на сумму 146 млн рублей», — сообщили тогда в ЦБ.