В реке Ловать в Новгородской области утонул 7-летний мальчик

Поддорье, Новгородская область, , 16:06 — REGNUM В Новгородской области на реке Ловать в деревне Перегино Поддорского района утонул 7-летний мальчик. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, о происшествии стало известно 13 июля около 17:00.

По предварительным данным, ребёнок пошёл купался со своим 13-летним братом.

«При заходе в воду 7-летний мальчик стал тонуть, старший брат поспешил к нему на помощь, но тоже стал тонуть. Местная жительница, которая находилась на пляже, успела спасти только старшего мальчика», — сообщили в ведомстве.

Начата доследственная проверка.

По данным регионального управления СКР, в 2016 году в Новгородской области в воде погибли трое детей. 10 марта 2016 года в посёлке Волот Новгородской области на реке Псижа ребёнка унесло течением. Дети снимали видео на телефон, прыгая на льдинах.

11 декабря 2016 года в деревне Залучье Старорусского района Новгородской области трое мальчиков провалились под лёд на реке Шубинская Робья, спасти удалось только одного. Двое детей утонули.