90-летняя женщина-водитель погибла в ДТП в Подмосковье

Красногорск, , 15:55 — REGNUM 90-летняя женщина, управлявшая автомобилем Daewoo Matiz, протаранила автомобили Infiniti и Lada Granta в Подмосковье. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в четверг, 13 июля, на 29-м км Волоколамского шоссе. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил различные травмы.

«Женщина 1927 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Matiz, выехала на встречную полосу и совершила столкновение c автомобилями Infiniti и Lada Granta, — говорится в сообщении. — В результате ДТП она скончалась, а пассажир Lada Granta получил телесные повреждения».

В настоящее время стражи порядка проводят проверку.