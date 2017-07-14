В результате двойного ДТП во Владимирской области пострадали восемь человек

Владимир, , 15:55 — REGNUM Во Владимирской области в результате ДТП с участием трёх легковых автомобилей пострадали восемь человек, сообщает 14 июля пресс-служба МВД по региону.

По информации ведомства, 13 июля в 18:00 (мск) на 88-м км автодороги «Касимов — Муром — Нижний Новгород» водитель легкового автомобиля Volkswagen Passat, при выезде на главную дорогу, не уступил её автомобилю Renault Logan и допустил столкновение.

От сильного удара Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и четыре пассажира автомобиля Volkswagen Passat, оба водителя двух других машин, а также пассажирка отечественного авто.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате массовой аварии 13 июля на на 258-м км трассы М2 «Крым» в Тульской области погибли пять человек, в том числе младенец. Между собой столкнулись грузовые автомобили Volvo и КамАЗ, а также легковые Lada Priora и Hyundai Solaris. Все пять погибших находились в легковых автомобилях.

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