В Прикамье вдвое выросло число жалоб на укусы клещей

Пермь, , 15:46 — REGNUM В Пермском крае за неделю (с 6 по 13 июля) в медицинские организации с присасыванием клещей обратилось 786 человек, что практически вдвое превышает показатель за аналогичный период 2016 года. В числе пострадавших от укусов насекомых 114 детей, тогда как в прошлом году за неделю их было всего 71. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Роспотребнадзора про Прикамью.

Первые 10 ранговых мест по количеству обратившихся в лечебные организации края с присасыванием клещей занимают Очерский, Усольский, Суксунский, Верещагинский, Карагайский, Сивинский, Еловский, Частинский, Чернушинский, Кишертский, Уинский районы. Жители Перми чаще всего «приносят» клещей домой после посещения дачных кооперативов.

С начала сезона клещевой активности зарегистрировано 33 случая заболевания клещевого вирусного энцефалита, что двое меньше прошлогоднего показателя. По данным Роспотренадзора в регионе продолжается вакцинация против клещевого вирусного энцефалита, а также проводятся акарицидные обработки. В ведомстве отмечают, что площадь обработки превысила плановый норматив — на 70%. Добавим, что против энцефалита прививки получили 191 038 человек (75,3% от плана).