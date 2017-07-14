В Самаре поезд снес автомобиль BMW

Самара, , 15:39 — REGNUM На станции Самара 14 июля в 6:27 (1097 км Куйбышевской железной дороги) произошло столкновение поезда с легковым автомобилем BMW с ульяновским госномером. Как сообщили ИА REGNUM в Куйбышевской транспортной прокуроре, в ДТП никто не пострадал, правый бок автомобиля сильно поврежден.

По информации ведомства, схода состава с рельсов не произошло. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, под Уфой в феврале текущего года на железнодорожном переезде в поселке Нагаево произошло ДТП с участием микроавтобуса и поезда. В результате ДТП пострадали 2 человека. Предположительно, микроавтобус на железнодорожном переезде пытался проехать перед приближающим поездом, но получил касательный удар.

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